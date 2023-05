Pisa Street Food, in piazza Don Minzoni la kermesse dedicata al cibo di strada di qualità

Quattro giorni all'insegna del gusto con il ritorno del Pisa Street Food , l'appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana, quest'anno arricchito da nuovi piatti internazionali. La nuova edizione della più grande manifestazione street food della Toscana, organizzata dall' associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa torna in Piazza Don Minzoni , zona Ponte della Vittoria e Giardino Scotto, da giovedì 4 maggio (dalle 18 alle 24) , venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle 11.30 alle 24).

I numerosi e colorati food truck con piatti tipici della cucina italiana e internazionale sono pronti a servire le loro prelibatezze in una cornice suggestiva, sulle sponde dell'Arno, a due passi dal centro. Varietà dal mondo per tutti i gusti con la cucina vietnamita, thailandese, argentina, marocchina, messicana e spagnola, oltre alle specialità regionali tipiche italiane e toscane e un truck con prodotti 100% gluten free. Non mancherà lo spettacolo con la musica live: giovedì 4 maggio alle 21 l'esibizione della “Queen at the Races”, la tribute band dei Queen, e venerdì 5 maggio alle 21 la Negramaro Tribute Band.