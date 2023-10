Street Food Truck a Pisa, in piazza Don Minzoni cibo di strada di qualità

Orario non disponibile

Pisa si prepara a vivevere un weekend all'insegna del gusto con Street Food Truck, l'atteso appuntamento all'insegna del cibo di strada di qualità con specialità della cucina italiana e piatti internazionali. Una manifestazione organizzata da Millante Eventi con la collaborazione di Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Appuntamento in piazza Don Minzoni, zona Giardino Scotto e Ponte della Vittoria, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre, con i numerosi e colorati food truck pronti ad accogliere i visitatori sia a pranzo che a cena.