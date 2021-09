Pisa Vintage alla Stazione Leopolda

Sei un appassionato di pin up, macchine d’epoca, oggetti vintage? Ti piace perderti nella magica atmosfera dei tempi nostalgici, tra più stand di abbigliamento e bigiotteria, collezionismo, dischi e cd?

Allora non puoi mancare alla 17ª edizione di Pisa Vintage sabato 11 settembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e domenica 12 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 presso la Stazione Leopolda di Pisa.

Ingresso 5,00 Euro inclusa la Vintage Bag omaggio!



Saranno presenti oltre 30 espositori provenienti da tutta la Toscana e oltre: abbigliamento, accessori, oggettistica, dischi, orologi, giochi e tutte le curiosità degli anni 50 in poi.

Come di consueto, ci sarà la quinta edizione del concorso di 'Miss Pin Up' domenica alle ore 18,00, attraverso il quale sarà selezionato il volto ufficiale della prossima edizione della manifestazione, con premi offerti dal Dinamikclub di Pisa e dal centro estetico The Mirror di Lavinia Bini.

A cura del Club Automobilistico 'La Gherardesca' di Pisa, saranno esposte nel piazzale esterno della Leopolda auto e moto d’epoca.

Pisa Vintage non è solo moda, ma anche gusto: spazio infatti ai food truck e le loro prelibatezze e il sabato dalle ore 18,00 aperitivo e dj set!

L’evento è organizzato dall’associazione GANZO! Eventi Culturali









Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...