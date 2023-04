Pisa Vintage 2023

Sabato 22 aprile dalle 10 alle 22 e domenica 23 aprile dalle 10 alle 20 torna l'evento storico a tema vintage della città di Pisa, 'Pisa Vintage', arrivato alla 20ª edizione. Questa volta il tema sarà 'Spring Flowers', location la Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi.

La manifestazione è un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore, ci saranno infatti 50 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro presenti non solo nel salone al chiuso ma anche nel piazzale esterno della Leopolda. Numerosi gli eventi a tema, che avvolgeranno il pubblico nella magica atmosfera retrò per tutta la durata della manifestazione.

Sabato 22 aprile alle 11 ci sarà la presentazione dell’Antologia 'Invecchiare amando-Una nuova vecchiezza femminile', a cura di Serenella Linares Gatti e Nadia Chiaverini. Dalle 16.30 lezione di Lindy Hop, alle ore 16.30, e poi Social Dance, a cura di Rock & Swing Easy. Dalle ore 19 si svolgerà un dj set con musica anni 60’ Soul/Rock con la dj pisana Cherrycola.

Domenica 23 aprile dalle 17 Fifties Jive School, sulla musica dal vivo dei The Big Monkey, un gruppo musicale toscano di Rock and Roll e Blues, che animerà tutto il piazzale con il suo Vintage Sounds. Per tutta la durata del Pisa Vintage sarà inoltre possibile farsi fare acconciature Vintage gratuite presso lo Stand di Parrucchieri Laura Alberti a tema 'Spring Flowers'.

Saranno presenti vari Food Truck con cibi per tutti i gusti come Rostivendolo con prodotti tipici toscani cotti a legna, Karè no Kuruma con il japanese curry, Gao Street Food con i panini gourmet con ricette toscane e Miss500, una esclusiva Fiat 500 trasformata in gelateria viaggiante e il birrificio artigianale la Staffetta. All’interno del Salone Storico puoi trovare inoltre Alla corte dei libri art cafè - caffè letterario cocktails, aperitivi, brioche farcite con creme spalmabili, libri, gadget, idee regalo, milkshakes, snack e bevande americane.

L’evento è convenzionato con le Mura di Pisa: presentando all’accesso del camminamento in quota lo scontrino della manifestazione, è possibile accedere con il biglietto scontato a 4 euro invece che a 5 euro. Parimenti, chi andrà al Pisa Vintage con il biglietto delle Mura di Pisa potrà andare al Pisa Vintage con il biglietto ridotto a 4 euro, che dà diritto anche alla borsa in cotone Vintage e Vinili. Le Mura di Pisa sono aperte dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso alle 19.30. Dalla Stazione Leopolda, attraversando l’Arno al Ponte della Fortezza, si arriva all’ingresso delle Mura presso Torre di Legno.

L’evento è organizzato dall’associazione 'Ganzo! Eventi Culturali' fondata da Valerio Capuzzi, Giada Cei ed Erminia Vanni ed è ormai punto di riferimento per l'organizzazione di varie manifestazioni in tutta la Toscana come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Mostra del Disco Pisa, Mostra del Disco Lucca, Mostra del Disco Prato, Mostra del Disco Follonica, Mostra del Disco Arezzo, Mostra del Disco Siena e Ganzo Comics. L'ingresso alla manifestazione sarà di 5 euro inclusa la borsa in cotone da collezione, con grafica rinnovata, Vintage&Vinili.