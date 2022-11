Arriva il 'Pisa vintage' alla Stazione Leopolda

Sabato 19 e domenica 20 novembre torna il 'Pisa Vintage', giunto alla 19° edizione, alla Stazione Leopolda di Pisa.

La fiera è un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore. I partecipanti troveranno più di quaranta stand di abbigliamento, oggettistica, vinili e molto altro ancora, per tutte le tasche, con espositori da tutta Italia. Un tuffo nel passato e partecipare a numerosi eventi, lasciandosi travolgere dalla magica atmosfera retrò. Per tutta la durata della manifestazione c'è anche la possibilità di fare un’acconciatura vintage presso lo Stand di Parrucchiere firmato Laura Alberti.

Sabato 19 alle 16:30 lezione per imparare i primi passi dello Swing e del Jive, con la Rock e Swing Easy e con la Fifties Jive School, che terranno una classe gratuita e aperta a tutti.



Domenica 20 alle ore 11:00 sarà presentato l’ultimo libro di Giancarlo Catarsi “'Ciao Piaggio Melocompro…', edito da Giorgio Nada Editore. Nel primo libro dedicato al più famoso ciclomotore italiano una premessa storica, un dettagliato catalogo di tutti i modelli costruiti, le indicazioni per l’identificazione e il restauro, una raccolta di pubblicità e depliant, fino alla trasformazione in e-bike. L'autore è un giornalista e storico dell'automobile con già all'attivo molti altri volumi monografici.



Alle ore 16:45 lezione di Waacking, la danza urbana che si rifà alle movenze delle grandi Dive del Cinema, con Cecilia Albanese, artista pisana che si esibirà aprendo l’ormai celebre Contest di Pin Up, nel quale verrà eletto il volto per la locandina della prossima edizione. Ragazze nei panni di Pin Up si mostreranno in performance diverse, intervallate da esibizioni a cura della palestra Dinamikclub di Pisa.



Per tutta la durata dell'evento in mostra il fascino delle auto d'epoca che saranno esposte, a cura del Club Automobilistico la Gherardesca e si potrà votare l'auto preferita. Inoltre non mancheranno la birra artigianale de La Staffetta e i vari Food Truck presenti con cibi per tutti i gusti, dai panini gourmet alle empanadas argentine, dagli arrosticini al gelato thai.



L’evento è convenzionato con le Mura di Pisa: presentando all’accesso del camminamento in quota lo scontrino della manifestazione, è possibile accedere con il biglietto scontato a 4 euro invece che a 5 euro.

Parimenti, chi andrà al Pisa Vintage con il biglietto delle Mura di Pisa potrà andare al Pisa Vintage con il biglietto ridotto a 4 euro, che dà diritto anche alla borsa in cotone Vintage e Vinili. Le Mura di Pisa sono aperte dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30. Dalla Stazione Leopolda, attraversando l’Arno al Ponte della Fortezza, si arriva all’ingresso delle Mura presso Torre di Legno.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito web www.pisavintage.it o mandare una mail a ganzoeventiculturali@gmail.com