Stazione Leopolda, 21esima edizione di 'Pisa Vintage'

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle 10 alle 20 alla Stazione Leopolda, torna 'Pisa Vintage', evento arrivato alla 21esima edizione. La manifestazione è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore: presenti, infatti, 40 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili e molto altro presenti non solo nel salone al chiuso ma anche nel piazzale esterno della Leopolda.

L'evento è convenzionato con le Mura di Pisa: presentando all'accesso del camminamento in quota lo scontrino della manifestazione, è possibile accedere con il biglietto scontato a 4 euro invece che a 5 euro. Parimenti, chi andrà al Pisa Vintage con il biglietto delle Mura di Pisa potrà andare al Pisa Vintage con il biglietto ridotto a 4 euro, che dà diritto anche alla borsa in cotone Vintage e Vinili. Le Mura di Pisa sono aperte dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30.

Dalla Stazione Leopolda, attraversando l'Arno al Ponte della Fortezza, si arriva all'ingresso delle Mura presso Torre di Legno.

Numerosi gli eventi a tema, che avvolgeranno il pubblico nella magica atmosfera retrò per tutta la durata della manifestazione:

Acconciature & Make UP gratuite presso lo stand di Laura Alberti con la male Up Artist Marta TorriFood Truck e Bar Vintage con aperitivi e colazioni a tema

Mostra di Auto d'epoca in collaborazione con il Club Automobilistico “La Gherardesca” di Pisa, VOTA LA TUA PREFERITA, la vincitrice diventerà l'immagine del Pisa Vintage 2024 insieme a Miss Pin Up!

Angolo dedicato alla da poco scomparsa MARY QUANT, inventrice della minigonna

PROGRAMMA

Sabato 18 ore 16:00

PASSIONE VINTAGE: racconto sull'indossare capi e accessori di altri tempi, a cura di Simona Covotta

dalle 16:30

LINDY HOP & Jive: primi passi e SOCIAL Dance, a cura di Rock and Swing Easy

Domenica 19 ore 11:00

Presentazione del libro INVECCHIARE AMANDO - UNA NUOVA VERSIONE VECCHIEZZA FEMMINILE, a cura di Serenella Linares Gatti e Nadia Chiaverini

ore 16:00

RACCONTO DI UNA PIN UP DEL 2023, a cura di Simona Covotta

ore 16:30

Workshop di BACHATA e MAMBO a cura di Salsa Nueva Calle

ore 17:00 PIN UP CONTEST con la partecipazione del Dinamikclub Group, su coreografie di Giada Cei, overture di Sandro e Francesca di Salsa Nueva Calle ed esibizione di Beatrice di Meglio Miss Pin Up 2022

L'evento è organizzato dall'associazione "Ganzo! Eventi Culturali" ormai punto di riferimento nell'organizzazione di vari eventi come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Genova Vintage, Vintage&Vinili Marina di Cecina, Vintage&Vinili San Vincenzo, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Prato, Follonica, Arezzo), Ganzo Comics, Ganzo il Cocktail, Body Art, Giochi Retrò. L'ingresso alla manifestazione sarà di 5,00 Euro inclusa la borsa in cotone da collezione, con grafica rinnovata, Vintage&Vinili



Per maggiori informazioni si può visitare il sito web www.pisavintage.it , mandare una mail a ganzoeventiculturali@gmail. com o seguire i canali social dell'associazione su Facebook e Instagram .