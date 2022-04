Arriva il 'Pisa Vintage' alla Stazione Leopolda con un'edizione primaverile ricca di eventi

5 euro (in regalo la borsa del Pisa Vintage per lo shopping)

Prezzo 5 euro (in regalo la borsa del Pisa Vintage per lo shopping)

Torna alla Stazione Leopolda di Pisa la 18esima edizione del 'Pisa Vintage'. Vestiti, ovviamente, ma anche tanta musica, libri, cibo e auto d'epoca. L'appuntamento imperdibile per i veri 'Vintage addicted' prevede la presenza di espositori provenienti da tutta Italia. Un vero e proprio tuffo nel passato, tra stand di abbigliamento, oggettistica, vinili e cd, accessori e scarpe, piccola gioielleria e borsette, per riscoiprire quella tendenza che oggi è un vero e proprio marchio di stile.

Un'edizione primaverile ricca di eventi per fare un viaggio stiloso nell'atmosfera retrò. Per tutto il tempo i partecipanti potranno farsi coccolare con 'trucco e parrucco' Vintage dalla Parrucchiera Laura Alberti e perderti nel fascino delle auto d'epoca che saranno esposte nel piazzale a cura della Club Automobilistico la Gherardesca. In più sabato 23 aprile (alle 17.45) si potranno imparare i primi passi del Boogie Woogie con lo Stage organizzato dalla SwingIngUp di Marco Guglielmino ed Eleonora Santoro in collaborazione con il Dinamikclub di Pisa. A seguire una serata musicale a ritmo Swing con la Social Dance e lo show dei 'Big Monkey', un gruppo musicale di Rock and Roll e Blues capace di far rivivere la magica atmosfera degli anni Cinquanta e Sessanta.

Domenica mattina invece è dedicata all'intelletto: alle 11.00 le due eclettiche scrittrici Serenella Gatti Linares e Nadia Chiaverini propongono i loro testi Vintage in prosa e poesia dal titolo 'RibellE: io parlo di te, tu parli di me' . Saranno presentate da Jonathan Rizzo, un irriverente e versatile intrattenitore presente anche il pomeriggio alle 16:00 con la performance 'Non sapete quel che sta per accadere' insieme al maestro Pier Francesco Nannoni Bertelli alla tastiera e con la voce di Giusy Signoretta. Per finire, alle 18.00 un aperitivo sulle note del Dj Set con musica anni 50-60-70 a cura di Gior Geeno Dj.

Per tutta la durata dell'evento si potrà bere e mangiare nei vari Food Truk che soddisferanno ogni voglia golosa. La manifestazione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza anticontagio. Per maggiori informazioni visita il sito www.pisavintage.it