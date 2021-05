Pisa: visita guidata per i bambini

10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il luogo d'incontro è Porta Nuova in Piazza dei Miracoli. Tour piacevole per avvicinare i più piccoli alla visita di una città. Si osserveranno la piazza con i suoi 'Miracoli', parlando di Pisa Repubblica Marinara e delle leggende che appartengono al folclore pisano. Il tour si concluderà in Piazza dei Cavalieri: con i Cavalieri di Santo Stefano, ma anche con il crudele destino a cui fu condannato il Conte più famoso della letteratura, nella torre della Muda.

Prenotazione obbligatoria al numero 349 3025866 Marcella

