Visita guidata per i bambini a Pisa

Prezzo 10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il luogo d’incontro è Porta Nuova in Piazza dei Miracoli.

Un tour piacevole per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città. Osserveranno la Piazza con i suoi 'Miracoli', la guida narrerà ai partecipanti la storia di Pisa Repubblica Marinara, con l'aiuto delle epigrafi che si trovano nella facciata della Cattedrale e la leggenda del diavolo geloso della Cattedrale. Spiegherà ai bambini inoltre, la curiosa funzione originaria del grifone bronzeo, i nomi delle campane del Campanile più celebre al mondo e andrà alla ricerca degli animali scolpiti nei vari edifici della Piazza.



Per prenotazioni 349 3025866 Guida abilitata su Pisa e Provincia Marcella