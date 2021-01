Pisa: visita guidata per i bambini

Il punto d’incontro è in Piazza dei Miracoli, Porta Nuova.

Propongo un tour piacevole anche per i più piccoli, per avvicinarli alla visita di una città.

Osserveremo la piazza con i suoi “Miracoli”, racconterò la storia di Pisa e tutte leggende che conosco legate a questa splendida città. Faremo la foto, proprio da dove la torre pende di più.

Il tour si concluderà in Piazza dei Cavalieri: vi dirò dei Medici, ma anche del crudele destino a cui fu condannato il Conte più famoso della letteratura.

Prenotate al n.3493025866. il tour ha un costo di 10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni.

