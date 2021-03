Eventi: gli appuntamenti on line per il weekend

Ecco qualche spunto per trascorrere un po' di tempo in totale relax

La raccomandazione, al di là del colore della regione o della zona, è quella, ormai lo sappiamo, di rimanere in casa ed evitare il più possibile contatti con altre persone per frenare l'ondata dei contagi da Covid-19.

Così per trascorrere il fine settimana, oltre alla consueta compagnia della tv (FILM A MARZO SU NETFLIX - FILM A MARZO SU PRIME), vi consigliamo alcuni appuntamenti 'made in Pisa' da seguire rigorosamente in streaming:

La Festa della Toscana 2020, causa Covid, è stata organizzata in forma diffusa a partire dal 30 novembre, immaginando una prosecuzione anche nei mesi successivi. A San Giuliano Terme tocca sabato 20 marzo, quando alle 19 è in programma la trasmissione sulla pagina Facebook del Teatro Rossini di Pontasserchio dello spettacolo 'Toiano', basato sulla storia di Elvira Orlandini, la 'bella Elvira' di Toiano, borgo tra le colline di Palaia in provincia di Pisa.

Il Teatro Nuovo di Pisa propone in streaming venerdì 19 e sabato 20 alle 21.30 per la rassegna #Teatrodigitale, 'GIUFA' ovvero le folli avventure di un ragazzo che non voleva crescere', uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Mana Chuma, regia di Mariano Nieddu con Fabio Pagano e Luigi Petrolini, musiche e effetti sonori di Fausto Caricato.

Domenica 21 marzo alle ore 17 si terrà il concerto anteprima del Pontedera Music Festival edizione 2021, inaugurando così lo 'spazio giovani talenti'. Si esibirà il Tuscan Guitar Duo, Gabriele Lanini e Chiara Festa, nelle Variazioni Goldberg BWV 988 di J.S. Bach. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pontedera Music Festival. Alla fine del concerto gli artisti saranno a disposizione dei partecipanti alla diretta per domande e curiosità.