Eventi a Pisa: gli appuntamenti in streaming nel weekend

In un momento in cui l'emergenza Covid si fa ancora purtroppo sentire, ecco tre proposte di eventi on line per allietare il vostro weekend casalingo:

Dopo il successo di visualizzazioni dello streaming dal vivo del Concerto di apertura, il Pontedera Music Festival 2021 prosegue con il primo dei due omaggi ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita, con un duo, violino e pianoforte, formato da due musicisti molto conosciuti sul territorio di Pontedera, della Valdera e in tutta la Toscana: il violinista Roberto Cecchetti e il pianista Alessandro Lanini. Il primo ha alle spalle una notevole carriera sia come solista, sia come membro di alcune delle maggiori orchestre del centro Italia; al pianoforte il M° Lanini, fondatore dell’Accademia Musicale Toscana, oggi fusa assieme all’Accademia della Chitarra nella nuova Accademia Musicale Pontedera, vincitore di numerosi concorsi pianistici.

Venerdì, sabato e domenica 26, 27 e 28 marzo, collegandosi al link dello spettacolo, si potrà assistere comodamente da casa al live set con cui la formazione capitanata da Igor Vassaz presenterà 'Il pane e la sassata', ultimo lavoro discografico che traccia un confine di maturità del gruppo folk toscano.

Andrà in onda in prima visione sabato 27 marzo, alle 21.00, sulla pagina Facebook del Comune di Vicopisano, e sarà poi disponibile anche sul canale Youtube del Comune il cortometraggio 'Pezzi di verità', di Filippo Mori. Si tratta di un film di 30 minuti, girato all'interno dell'Archivio Storico di Vicopisano di Palazzo Pretorio, con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione dell'amministrazione comunale, in occasione della Festa della Toscana.