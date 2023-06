Il 17 giugno Marco Azzurrini vi aspetta con 'PISA68 – un maggio lungo un anno', voce e chitarra acustica Alessandro CEI. Proiezioni video a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria.

Il 1968 si concluse a Pisa con i tragici fatti della Bussola, che avvennero proprio il 31 dicembre. Ma cosa era successo in città quell’anno, perché più di 500 persone avevano deciso di contestare i 'benestanti' che si erano recati in Versilia per il veglione?



Attraverso la tecnica delle interviste a personaggi che quei momenti li hanno vissuti davvero e attraverso i quotidiani dell’epoca, si cerca di dare alcune risposte e di raccontare il ‘68 a Pisa.