'Pisa68 - Un maggio lungo un anno' al Caracol

Il 29 giugno Marco Azzurrini va in scena al circolo Caracol con lo spettacolo da lui ideato 'Pisa68 – Un maggio lungo un anno'. Voce e chitarra acustica: Alessandro Cei. Collaborazione artistica: Angelo Cacelli.

Lo spettacolo



Il 1968 si concluse a Pisa con i tragici fatti della Bussola, che avvennero proprio il 31 dicembre. Ma cosa era successo in città quell’anno, perché più di 500 persone avevano deciso di contestare i “benestanti” che si erano recati in Versilia per il veglione? E gli altri, quelli che erano rimasti a casa, cosa ne pensavano? Come avevano passato loro quell’anno? In città cosa era successo in quel periodo di cambiamenti epocali, ma anche di normali accadimenti di una piccola città di provincia?

Attraverso la tecnica delle interviste a personaggi che quei momenti li hanno vissuti davvero e attraverso i quotidiani dell’epoca, si cerca di dare alcune risposte e di raccontare il ‘68 a Pisa. Insieme a Marco Azzurrini, Alessandro Cei, voce e chitarra dei Vincanto. La colonna sonora è importante: certo la protesta, il canzoniere pisano, ma non si può dimenticare che quell’anno Sergio Endrigo vinse il festival con Canzone per te. Particolare da non trascurare.

E proprio in quell’anno il Pisa Sporting Club, raggiunse la serie A.