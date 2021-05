Pisae Pisarum - Visita guidata sulle tracce della Pisa romana

Dai Bagni di Nerone, unica emergenza architettonica superstite del glorioso passato romano, si attraverserà l’area dell’antica Pisae, rintracciando gli indizi materiali della civiltà romana: come si costruiva, quali materiali si utilizzavano, cosa sappiamo della topografia della Pisa romana e tardoantica?

Osservando capitelli, colonne, lacerti di iscrizioni antiche che emergono dal tessuto della città medievale, si combinerà l’osservazione scientifica dei materiali con le fonti storiche e archeologiche per farsi un’idea un po’ più concreta della Pisa Romana.



Durata: 2 h circa

Costo: 12 euro

Ritrovo: Bagni di Nerone, Largo Parlascio (Pisa) ore 16,20.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

natourarte.pisa@gmail.com

WHATSAPP 388 7551474 - 339 6836352



***Si ricorda che per partecipare è necessario indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e igienizzare le mani prima, durante e dopo l'attività***