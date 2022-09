Pisae Pisarum, visita guidata sulle tracce della Pisa romana

Per domenica 20 novembre alle 14,30 le guide abilitate di Natourarte propongono un percorso dai Bagni di Nerone, unica emergenza architettonica superstite del glorioso passato romano, attraverso l’area dell’antica Pisae. Si rintracceranno gli indizi materiali della civiltà romana: come si costruiva, quali materiali si utilizzavano, cosa sappiamo della topografia della Pisa romana e tardoantica?

Osservando capitelli, colonne, lacerti di iscrizioni antiche che emergono dal tessuto della città medievale, si combinerà l’osservazione scientifica dei materiali con le fonti storiche e archeologiche per farsi un’idea un po’ più concreta della Pisa Romana.



Durata: 2 h circa

Costo: 12 euro

Ritrovo: Fontana dei Putti, Piazza del Duomo (Pisa) ore 14,20.



WHATSAPP 388 7551474 – 339 6836352