Pisa Ridens - Festival della comicità

Il Teatro Nuovo di Pisa vuole dare una pennellata di leggerezza a questo periodo di grande difficoltà per tutti: in scena la prima edizione del Festival della comicità con grandi nomi del Teatro Comico italiano. Perchè ridere fa bene!

Il 28, 29, 30 e 31 gennaio si potrà assistere alla diretta streaming di Pisa Ridens, una rassegna di teatro comico e stand up comedy.

Pisa Ridens nasce da un’idea di Andrea Magini, che ne assume anche la direzione artistica, con lo scopo di creare un appuntamento fisso nazionale legato alla comicità.

La scuola comica toscana rappresenta da sempre un'eccellenza nazionale, e il Festival nasce con l’obiettivo di aprire le porte al confronto con le altre scuole d'Italia portando a Pisa uno scambio di culture e linguaggi comici che arricchirà il tessuto culturale della città.

La scelta artistica di questa prima edizione ricade su 4 grandi realtà italiane, con l'intento di rappresentare le 4 macroaree di tradizione comica nazionale.

Max Pieriboni: presenza storica del programma COLORADO rappresenterà la scuola comica milanese, con il suo spettacolo teatrale “Non solo come in TV “ il 28 gennaio alle 21,30.

Bruce Ketta: al secolo Matteo Iuliani presenza fissa di Zelig, Zelig Circus, Zelig Arcimboldi, Made in sud, Colorado e tanto altro, diplomato all'accademia di improvvisazione teatrale di Milano diretta da Enrico Beruschi, rappresenterà la scuola comica del Sud portando a Pisa Ridens il suo spettacolo teatrale “Ho la coda di Puglia” il 29 gennaio alle 21,30

Andrea Magini: attore e regista Toscano diplomato all'accademia d'arte drammatica di Roma, presenza fissa di Aria Fresca & Friends (dove cura anche la regia) e di “E ora si ride” su Sky e Canale Italia, tre volte campione del mondo di tenuta scenica su palco, con alle spalle una produzione teatrale massiccia e variegata e 6 tournée nazionali, rappresenterà a Pisa Ridens la scuola comica Toscana proponendo la commedia “Sogni di cabaret ...ci saranno risate sulla luna?” il 30 gennaio alle 21,30.

Ugo Dighero: attore, regista e commediografo genovese, noto al grande pubblico per “Un medico in famiglia“, “Distretto di Polizia”, “RIS”, presenza fissa di programmi comici come “Avanzi”, “Tintoria”, “Mai dire Gol” e tanti altri, fondatore insieme a Maurizio Crozza dei Broncoviz compagnia di avanguardia comica genovese, interprete di innumerevoli commedie teatrali prodotte sia dal Teatro Stabile di Genova che dal Teatro degli Archivolti di Genova, collabora con i più grandi esponenti del teatro comico e dello stand up Italiano, Banda Osiris, Maurizio Lastrico, rappresenterà la scuola comica Ligure mettendo in scena lo spettacolo “…ma mai nessuno la baciò sulla bocca” il 31 gennaio sempre alle 21,30.

Il costo per il singolo spettacolo è di 10€ e ci sarà la possibilità di fare l'abbonamento, dal costo di 30€, alla rassegna avendo così uno spettacolo in omaggio.

Per informazioni e acquisto biglietti:

www.teatronuovopisa.it

tel 3923233535