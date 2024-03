'Plastic Fantastic', proiezione del documentario e dibattito alla Scuola Sant'Anna

L’utilizzo massiccio della plastica continua ad avere un impatto negativo sul nostro pianeta, nonostante gli allarmi lanciati dal mondo della ricerca scientifica, che indica soluzioni per riciclare quantità sempre maggiori e propone soluzioni alternative all’utilizzo di questo materiale. E’ questo tema al centro di 'Plastic fantastic', il documentario diretto dalla regista tedesca Isa Willinger, che sarà proiettato giovedì 21 marzo alle ore 20.00 con ingresso gratuito alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in Aula Magna, nell'ambito della campagna 'EELISA Loves Arts', condotta in collaborazione con il 'Sustainable Progress Film Festival' di Madrid, per aumentare la visibilità e la conoscenza dell’alleanza universitaria europea EELISA negli spazi al di fuori dell'ambito accademico.

La proiezione è organizzata in maniera congiunta da Scuola Superiore Sant'Anna e Scuola Normale Superiore, gli atenei che, per l’Italia, aderiscono all’alleanza EELISA. Al documentario è stata assegnata la 'EELISA Special Mention', riconoscimento che dal 2022 viene conferito, a cadenza annuale, al film capace di promuovere i temi legati alla missione dell’alleanza universitaria europea EELISA come la sostenibilità, l'imprenditorialità d'impatto, l'etica e la tecnologia, e di offrire una visione speciale sul genere e sull'inclusione, la cooperazione e la creazione di ponti tra le le materie scientifiche, le scienze umane e le arti.

Dopo la proiezione, è previsto un momento di confronto, insieme alla regista Isa Willinger, con la partecipazione di Lorenzo Bartalesi, docente di Estetica della Scuola Normale Superiore, e di Zoi Salta, ricercatrice in Chimica dell’ambiente e dei beni culturali della Scuola Normale Superiore.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, previa registrazione a questo link https://forms.gle/ wqbZbbicRK2f3F1t7