'PNRR Prospettive e Nuovi Interventi', dibattito a Marina di Pisa

Venerdì 1 settembre, alle 19.30 alla Terrazza del Bagno della Croce Rossa, Marina di Pisa sarà il palcoscenico di un dibattito di grande rilevanza per il futuro dell'Italia e della Toscana: "PNRR Prospettive e Nuovi Interventi". L'evento, promosso dall'associazione Libertà Eguale, vuol far luce sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà coordinato da Mario Iannella e vedrà i contributi del prof. Marco Leonardi, consulente di Mario Draghi per il PNRR, e del Prorettore vicario dell'università di Pisa, prof. Giuseppe Iannaccone.

"Il Pnrr può essere una grande occasione per il Paese, ma molte criticità nell'attuazione e nel raggiungimento degli obiettivi sono sotto gli occhi di tutti. Venerdì discuteremo di come non perdere questa grande opportunità che ci offre l'Europa" dichiara Mario Iannella, fondatore di Libertà Uguale di Pisa.

Info

Prenotazioni su Whatsapp: 338.2963242