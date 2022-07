Venerdì 15 luglio al Grand Hotel Golf di Tirrenia, si terrà la seconda edizione di 'Poesia all'orizzonte - Festival di versi e note al mare', con la direzione artistica e conduzione di Veronica Manghesi, poetessa e consigliera alla cultura di Proloco Litorale Pisano, associazione promotrice dell’evento, e la co- conduzione del poeta Jonathan Rizzo.

La manifestazione fa parte degli appuntamenti di 'Marenia-non solo mare', e nasce dalla necessità di promuovere la Poesia e portarla al pubblico in forma diretta e leggera, con musica e danza appropriate al contesto, che ne evidenzino la lietezza e profondità, creando una sinergia fra i linguaggi espressivi, con l’unico fine di avvolgere gli astanti nella bellezza. Il tema di quest’anno, 'Sulle orme di Pasolini', dà una connotazione fortemente intelletuale, approfondita da riflessioni competenti e dal contributo di protagonisti del territorio, a sottolineare il valore delle partecipazioni che stanno alla base delle realtà associative locali.

Dopo il saluto introduttivo di Luigi Zucchelli, Presidente di Proloco Litorale Pisano e di Paolo Pesciatini, Assessore al Turismo e al Litorale del Comune di Pisa, saranno presentati i poeti ospiti di quest’anno: Massimiliano Antonucci, Franco Donatini, Edoardo Olmi, Paolo Parrini, che presenteranno testi propri. Conosciuti nel territorio, tutti i poeti sono premiati e pubblicati, con un libro appena uscito. Una bella compagine variegata che mira a favorire i contatti e le collaborazioni anche fra scrittori che non si sono mai

incontrati, nel nome della Poesia. Le letture saranno a cura del noto attore pisano Rodolfo Baglioni, alternate dall’accompagnamento musicale di Silvia Rossi (pianoforte), docente della Scuola di Musica Litorale Pisano, Direzione Alessandra Cavallini, e dall’esibizione di Irene Cannata e Niccolò Gaggio, docenti di Amarindance, scuola di danza del Litorale Pisano. A Jonathan Rizzo il compito di intervistare l’ospite d’onore, Claudio Pozzani. Nato a Genova nel 1961, è il Direttore Artistico del Festival Internazionale di Poesia di Genova. Poeta, romanziere, organizzatore culturale e artista, è apprezzato in Italia e all'estero per le sue numerose

performance poetiche.