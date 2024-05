'Poesie in Calice' a Pisa

Sesto appuntamento della seconda edizione del format teatrale 'Poesie in Calice'.



Un evento ormai fisso per la città di Pisa dove passare un serata in compagnia bevendo dell'ottimo vino, ascoltando poesie e divertendosi insieme.



La botte dell'enoteca pisana 'L'Avvelenata' sarà aperta a poeti emergenti e affermati che condivideranno le loro poesie, dalle riflessioni sull'inverno ormai passato alle anticipazioni dell'estate che si avvicina. Sarà un'occasione per scoprire nuove persone e per apprezzare l'arte della parola e della risata.

Ma non è tutto... Oltre alle letture poetiche di Massimo Risi, attore teatrale e ideatore del progetto 'Teatro Delivery' di cui questo format fa parte, ci sarà un'atmosfera accogliente che inviterà alla condivisione e alla conversazione tra gli amanti della poesia.



Questa serata sarà un'iniezione di gioia e risate per tutti, mentre salutiamo l'inverno con un sorriso e diamo il benvenuto all'estate, che tarda ad arrivare, con una risata fragorosa.



Per avere informazioni è possibile inviare una mail a teatrodelivery.pisa@gmail.com