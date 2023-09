Un giovedì sera di poesia, buon vino e racconti che omaggia i café parisiens degli artisti bohémien. Dopo il successo della prima edizione torna Poesie in Calice, una collaborazione tutta pisana tra Teatro Delivery/URCA e L’Avvelenata.

È un tuffo nelle atmosfere dei cafè parisiens frequentati da artisti e scrittori della Belle Epòque quello che si prospetta giovedì 21 settembre alle ore 21.30 presso l’enoteca L’Avvelenata, con il ritorno delle Poesie in Calice che daranno un’interessante alternativa a chi ama i salottini letterari, o a chi semplicemente voglia godersi una serata diversa fuori casa.

Tra una degustazione di vino e l’ascolto di poesie, selezionate e lette dall’attore Massimo Risi, i partecipanti potranno poi diventare parte attiva dell’evento, condividendo pensieri o versi di poesie e di canzoni, per risvegliare in loro il senso di bellezza dell’arte e dello stare insieme.

Gli ospiti saranno accolti nel locale con una prima degustazione di vino curata da Massimo Monacci, il titolare de L’Avvelenata, che la introdurrà con storie di cantine nostrane. Subito dopo, spazio alla poesia con l’omaggio a poeti come Verlaine, Sartre, Hemingway, Carver, Pasolini, Goethe, che sarà seguito da una seconda degustazione di vino. La parte conclusiva della serata sarà dedicata a chiunque avrà voglia di leggere una poesia, di condividere una riflessione o di cantare una canzone in un’atmosfera intima ma conviviale, capace di invogliare a esprimere il proprio lato umano. Inoltre la serata sarà arricchita dal folle umorismo dell’attore Massimo Risi che attraverso battute e giochi sociali farà divertire il pubblico. La risata è assicurataIl format Poesie in Calice nasce nell’autunno del 2019 da un’idea di Massimo Risi attore teatrale e fondatore del progetto di teatro a domicilio Teatro Delivery e Laura de Dilectis psicologa e fondatrice dell'associazione DONNEXSTRADA. L’idea si è concretizzata grazie alla messa a disposizione della centralissima L’Avvelenata, enoteca e insieme piccolo negozio di vinili e cd, luogo ideale in cui far convergere la passione per il buon vino con quella per l’arte, con l’obiettivo di far trascorrere qualche ora in compagnia in una location calda e accogliente, all’insegna dello scambio umano e culturale.