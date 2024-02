'Poesie in Calice' all'Avvelenata

Quinto appuntamento della seconda edizione di 'Poesie in Calice' giovedì 29 febbraio dalle 21.30 presso l'enoteca del centro storico di Pisa 'L'Avvelenata'.

Un evento ormai fisso per la città: una serata in compagnia bevendo dell'ottimo vino, ascoltando poesie e divertendosi insieme. Una botte aperta a poeti emergenti e affermati che condivideranno le loro poesie, conoscendo nuove persone e apprezzando l'arte della parola e della risata. Ma non è tutto: oltre alle letture poetiche aperte da Massimo Risi, sarà l'atmosfera accogliente e ispirata ai café parisiens degli artisti bohémien a invitare alla condivisione e alla conversazione tra gli amanti della poesia.

Un’interessante alternativa a chi ama i salottini letterari, o a chi semplicemente voglia godersi una serata diversa fuori casa.

Per avere informazioni è possibile inviare una mail a: teatrodelivery.pisa@gmail.com