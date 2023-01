Poesie in calice

?????? ???????? ???? /??????????

Giovedì 19 Gennaio H: 21.30

L'Avvelenata - Vini e Vinili Vicolo Del Tinti 28



Eccoci con il quinto appuntamento di ?????? ?? ??????, una serata in compagnia bevendo dell'ottimo vino e ascoltando poesie.

Durante la serata le persone avranno l'occasione di poter leggere una poesia (sua o non sua), di cantare o addirittura di proporre un gioco per divertirci insieme.



#teatrodelivery #tearodeliverypisa #poesieincalice #barbonaggioteatraledelivery #uscartistiche #salottino #poesie #avvelenata #vino