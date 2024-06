'Polvere', Luca Barsottelli in scena al Caracol

Narratori erranti e La Bottega del Teatro

presentano

Luca Barsottelli in 'Polvere'

Polvere è uno spettacolo di narrazione per un attore solo. Una sedia, un attore ma molti personaggi e molte voci. Al centro della storia c’è il pugile Johann Trollmann. Trollmann è stato il primo pugile a portare in Europa uno stile di boxe nuovo, quasi danzato, fatto di movimenti veloci, spostamenti leggeri e pugni improvvisi. I giornalisti dicevano che era per metà un pugile e per metà un ballerino, uno che tirava pugni a ritmo di jazz. Nel 1931 vinse tredici incontri di fila ed era destinato a diventare il Campione tedesco dei pesi mediomassimi.

E poi era bello Johann. Il suo soprannome era Rukeli, albero. Perchè era dritto come un tronco e aveva certi riccioli neri che parevano una chioma. Si dice che ai suoi incontri ci fossero più donne di quante se ne fossero mai viste ad un incontro di boxe e che Johann riuscisse a flirtare con loro anche durante i match. Ma Johann Trollmann era anche uno zingaro. E infatti Rukeli, significa albero sì, ma in lingua sinti.

Nel 1933 Hitler andò al potere e il Partito Nazista iniziò subito la sua opera di arianizzazione della Germania; la boxe non fu risparmiata.

Sabato 22 giugno ore 21.30

Caracol Contemporanea Casa del Popolo

Biglietto 7,00 €