'Pompieropoli': in piazza a Cascina con i Vigili del Fuoco

Il Comune di Cascina, insieme al comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, all’Associazione Vigili del Fuoco e alla Pro Loco di Cascina hanno deciso di mettere in piedi una manifestazione per sabato 13 gennaio in piazza dei Caduti per la Libertà a Cascina. Le previsioni meteo sembrerebbero favorevoli per provare a fare di nuovo una festa dedicata ai bambini e alle famiglie e a cui avevano dovuto rinunciare nel giorno della Befana causa condizioni meteo avverse.

Per questo sarà organizzata 'Pompieropoli' con i percorsi per i più piccoli incentrati sulla sicurezza, e alla casina in piazza i volontari della Pro Loco e dei pompieri distribuiranno le calze che la Befana ha lasciato per tutti i bimbi. Le attrazioni non finiscono qui, perché accanto al percorso saranno parcheggiati in bella mostra tre mezzi dei Vigili del Fuoco, sui quali sarà possibile salire. Al Palazzo Pretorio sarà poi visitabile la mostra dell’Associazione Vigili del Fuoco, con attrezzi storici in esposizione e la proiezione del video “Cosa non fanno i Vigili del Fuoco”. Sul Corso Matteotti saranno poi presenti alcuni banchetti di dolciumi, mentre in piazza sarà allestito il gazebo del Team Deri Sla per proseguire la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto dei malati.

Tutti in piazza, dunque, per fare festa insieme ai pompieri.