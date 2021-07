Ponsacco Cult accende l'estate: il cartellone

Cinque appuntamenti per grandi e piccini per regalare allegria e spensieratezza

Un rassegna per ripartire e per tornare a condividere quei momenti magici di cui artisti e pubblico hanno sentito la mancanza negli ultimi mesi, per riallacciare e rigenerare il rapporto unico tra palco e platea, in sicurezza e nel rispetto di tutti.

Ponsacco Cult è l'evento dell'estate a Ponsacco: spettacoli di 'culto', tra lirica, jazz music e grandi autori e interpreti di alto livello, con un occhio a eccellenze locali e ospiti internazionali.

Una rassegna organizzata da Salty Music, in collaborazione con Amici della Musica e Corale Valdera, con il contributo del Comune di Ponsacco. Cinque appuntamenti che si terranno in piazza San Giovanni, a Ponsacco, e si chiuderanno in bellezza con l'unica in provincia di Pisa di Musica Nuda, il duo che porta la musica d'autore italiana in giro per il mondo, rivisitandola in chiave jazz. Prenotazioni e biglietti su eventbrite.it.

Debutto venerdì 16 luglio, alle 21:30, con Opera 2021, spettacolo della Corale Valdera, diretta dal M° Simone Valeri, dedicato alla magia della musica lirica (gratuito, prenotazione obbligatoria).

Mercoledì 21 luglio, alle 21:30, torna la Ponsacco Jazz Orchestra: gli otto elementi sul palco proporranno i brani della tradizione jazz e della musica leggera, sapientemente riarrangiati dal M° Davide Bertini (gratuito, prenotazione obbligatoria).

Venerdì 23 luglio, alle 18:00, con A scuola di circo la compagnia Antitesi Teatro Circo coinvolgerà bambini e ragazzi in uno spettacolo-laboratorio, dove palline, piatti cinesi e foulard non saranno solo attrezzi da guardare, ma qualcosa con cui "giocare", per prendere parte in prima persona alla magia del circo (gratuito, prenotazione obbligatoria).

Ancora magie circensi, venerdì 3 settembre, alle 21:30 con Il circo di Rudinì con Rudy Caggiano: uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, una serata da trascorrere tra risate e romanticismo, comicità, clownerie e acrobazie (gratuito, prenotazione obbligatoria).

Ponsacco Cult si chiuderà domenica 5 settembre, alle 21:30, quando sul palco di piazza San Giovanni salirà Musica Nuda, il duo voce e contrabbasso di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, per una serata di jazz e canzone d'autore. Ad aprire lo spettacolo sarà una giovane promessa della musica, Sara Rados, vincitrice del Premio Ciampi e finalista di Musicultura 2021 (biglietto € 12 + prevendita, prenotazione obbligatoria).

"È impossibile negare che oltre alla soddisfazione ci sia anche un po' d'emozione - commenta Andrea Fornai, di Salty Music - il settore degli eventi è stato particolarmente colpito nei mesi scorsi e speriamo che i momenti più duri siano alle spalle e che il teatro e la musica dal vivo tornino a fare parte delle nostre vite".

"L’amministrazione comunale sostiene con convinzione questa rassegna di spettacoli e musica, perché la cultura è un motore fondamentale per lo sviluppo di una comunità dal punto di vista sociale, intellettuale ma anche come attrazione di un territorio - commenta il sindaco di Ponsacco, Francesca Brogi - i lunghi mesi di pandemia ci hanno dimostrato tutto questo con ancora più forza. Si tratta di una rassegna di qualità che mi auguro possa attrarre nel nostro centro storico un bel pubblico e segnare la ripartenza del mondo dello spettacolo".