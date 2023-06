Ponsacco, Festa del Commercio dedicata all'Insomnia

Indirizzo non disponibile

Il mito dell'Insomnia rivive nella notte della Festa del Commercio di Ponsacco, l'appuntamento organizzato per sabato 10 giugno da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Insomnia Discoacropoli d'Italia e Metempsicosi, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

In occasione del 30esimo anniversario dell'apertura della discoteca che ha fatto ballare migliaia di giovani e contribuito a far conoscere Ponsacco in tutta Italia, il centro della città diventa teatro di una serata evento, capace di far vivere un salto indietro nel tempo proprio sulle note di alcuni dei dj protagonisti nelle magiche serate della Discoacropoli d'Italia.

Il programma

Dalle 17 il via alla festa con l'area expo food and drink allestita in Corso Matteotti, dove sarà possibile mangiare e acquistare prodotti enogastronomici del territorio. La musica sarà inevitabilmente protagonista fino alle 1 di notte.

Il main stage in Piazza della Repubblica con gli storici dj dell'epoca come Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti e Luca Masini, oltre alla voce e alle parole del vocalist, Luca Pechino. In Piazza San Giovanni il protagonista sarà un altro nome e volto storico dell'Insomnia, il Principe Maurice, che proporrà uno show legato alle contaminazioni teatrali.

In Piazza Rodolfo Valli sarà possibile assistere alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City grazie al video ledwall installato per l'occasione. A partire dalle 17, prima e dopo la partita, saranno proiettati i documentari a tema "Ho sofferto d'Insomnia" e "Mezzanotte-Mezzogiorno".

Oltre all'area food and drink in Corso Matteotti si svilupperanno l'esposizione fotografica e un ricchissimo assortimento di gadget e materiale da collezione: i flyer, i biglietti e volantini pubblicitari con i principali eventi del sabato sera protagonisti dell'Insomnia negli anni '90. Divertimento assicurato anche in Piazza D'Appiano con l'area dedicata allo schiuma-party.