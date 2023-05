Ponsacco, Festa Ecologica al Lago del Cavo

L'Associazione Eliantus e il Comune di Ponsacco presentano la Festa Ecologica. L'appuntamento è per sabato 27 maggio con una fitta programmazione di spettacoli, laboratori, mercatini e tanto altro per una giornata da trascorrere al Parco Cavo di Ponsacco all'insegna dell'ecologia. Si comincia nella tarda mattinata quando ognuno potrà portarsi l'occorrente per allestire un picnic nel parco. A seguire cominceranno le attività per i più piccoli e non solo. Ci saranno spettacoli, animazioni e laboratori a tema naturalistico.

Il programma

Dalle 12 alle 14: Picnic al Lago! Porta il tuo pranzo al sacco, gli organizzatori penseranno al dolce, al succo e al caffè

Alle 15.30: Paco Pachito in Sciabadi Sciabadai, Usa e Getta Mai Mai Mai. Un allegro e divertente spettacolo per tutta la famiglia e per un mondo più pulito e più affettuoso

Alle 17: El Trio Churro, uno spettacolo esilarante, travolgente e anche volendo indimenticabile!

Alle 18.30: Concerto del Coro Goccia di Voci IT un repertorio di musica da tutto il mondo diretto dal Maestro Lorenzo Sansoni

Durante tutto il corso della giornata ci saranno:

il Labollatorio, il laboratorio di bolle di sapone più bizzarro che abbiate mai visto!

Live painting dell'artista Ilaria Brotto (anche autrice del disegno autografo che fa da locandina all'edizione di quest'anno)

LABORATORI PER BIMBI

Dalle 15 alle 19 (con intervalli che verranno comunicati sul posto):

Microcosmo del Cavo! Un laboratorio itinerante di riconoscimento degli insetti e delle piante del lago

Fantagiokando e il laboratorio di creazione di giochi ecologici

Le Formie mie amie! con il laboratorio di pittura su tele auto costruite riciclando le cassette della frutta

Riciclo, creao e mi diverto, a cura di Plastic Free, laboratorio ludico creativo ma soprattutto ecologico!

Tra Arte e Natura un laboratorio artistico con elementi naturali

Rici-giocando laboratorio a cura di Legambiente

LABORATORI PER ADULTI

Dalle 15 alle 19 (con intervalli che verranno comunicati sul posto)