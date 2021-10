Ponsacco jazz & Artorchestra project

Il primo dei quattro concerti sarà dedicato al Jazz. Sul palco del Teatro Odeon di Ponsacco suonerà la 'Ponsacco Jazz Orchestra' con i suoi musicisti conosciuti ed apprezzati in tutta Italia e non solo come virtuosi di questo genere.



Alla PJO si affiancheranno gli archi dell'ArtOrchestra Project.

I brani sono tutti arrangiati e rivisitati per l'occasione dal Maestro Davide Bertini.



Voce solista: Michela Lombardi



3 Novembre 2021 Cinema Teatro Odeon di Ponsacco (PI) ore 21:15



Sono aperte le prenotazioni telefonando al 347 2317547 oppure scrivendo una mail ad artorchestraproject@gmail.com



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...