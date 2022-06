Ponsacco Street Festival Rock&Blues e Bluesacco

Musica, street food e mercatino vintage: sarà davvero un appuntamento per tutti i gusti quello che giovedì 30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio tornerà a far risuonare a Ponsacco le note del 'BlueSacco' insieme al 'Ponsacco Street Food', con un format nuovo e originale organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Ponsacco, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, la collaborazione di Associazione culturale Artemide, Blu Confine, Amici Della Musica e Blues in the Bag, PubbliEventi, Etruria Eventi e il contributo di Niccolai – Grandi magazzini della musica e il Ristorante Pizzeria Ariete.

La settimana si apre con un'anteprima del festival, mercoledì 29 alle 19.30 al circolo Toniolo di Ponsacco con l'esibizione del duo Jimmy&Celeste. Da giovedì a sabato nel centro storico di Ponsacco sarà possibile gustare le specialità di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare ogni palato con la loro ampia offerta di cibo e bevande, piatti della cucina italiana e internazionale e una ricca selezione di birre artigianali. Uno show enogastronomico accompagnato dai capolavori della musica rock e soul: giovedì 30 sul palco di piazza della Repubblica si esibiranno tre band emergenti dell'etichetta discografica Bang, mentre il 1 luglio toccherà ai Cabin Fevers, sound di matrice rock statunitense con inserti country e blues, e alla cover band Queen at the Races, composta da musicisti toscani per rendere omaggio ai Queen.

Giorni di festa che animeranno l'intero centro storico e vedranno il loro momento clou sabato 2 luglio alle 19, con il ritorno, dopo due anni di stop, del 'Bluesacco Festival', uno degli eventi blues più importanti a livello nazionale, giunto alla XII edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dall'Associazione Blues in the Bag, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, il contributo del Consiglio regionale della Toscana e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa. “Quest'anno Bluesacco presenta due artisti di punta” spiega Maria Ceccanti, direttore artistico dell'associazione Blues In the Bag: “Andy J Forest, armonicista blues di New Orleans e attore, e Deviana P Morgan, cantante lirica indonesiana che ha collaborato con la Scala di Milano, oltre alle All Broken 29, giovane gruppo femminile di Forcoli che ha partecipato al'edizione 2018 del Sanremo Rock”.

Venerdì e sabato in corso Matteotti sarà inoltre allestito uno speciale mercatino vintage, dove si potranno trovare pezzi da collezione e oggetti di altri tempi, mentre in piazza San Giovanni i più piccoli potranno divertirsi nell'area giochi attrezzata.