'Il Circo sotto l'Albero', a Pontasserchio equilibrismi e giochi di fuoco

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, a partire dalle 15:30, Antitesi Teatro Circo, con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme, organizza 'Il Circo sotto l'Albero', evento gratuito e aperto a tutti, per portare momenti di divertimento e spensieratezza a bambini e bambine di ogni età e alle loro famiglie.

L'evento di sabato 16 dicembre, in Via Veneto a Pontasserchio, si aprirà alle 15:30 con la posta di Babbo Natale a cura della Casa del Popolo di Pontasserchio e lo spettacolo comico di giocoleria 'Oggetti volanti ben identificati' della Compagnia i Karacongioli, che verrà replicato anche alle 17:30. Dalle 16 avrà inizio anche il laboratorio artistico per bambini e bambine a cura dell'Associazione Il Gabbiano.

Domenica 17 dicembre la festa si sposterà in Piazza Italia a San Giuliano Terme dove, sotto l'Albero di Natale della Pace, cucito a mano dall'Associazione Bagni Crea, si susseguiranno tante iniziative, alle 15:30 e alle 18 sarà il momento dello spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo 'Non lo dite a Babbo Natale', di e con Alessandro Angeloni, alle 17 e alle 18:30 sarà la volta dello spettacolo di manipolazione di fuoco 'Fiamme in Favola' di e con Fire Aida, il pomeriggio sarà allietato anche dalla presenza di Babbo Natale che sarà felice di raccogliere le letterine e tanta musica e canti di Natale a cura del Ristorante “Sora Bruna” in Viale di Boboli.