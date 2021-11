Pontedera diventa la capitale dei presepi

E' Pontedera la capitale dei presepi. Il Corteo delle Natività più lungo d'Italia sfilerà nel corso per annunciare il Natale. L'Italia dei Presepi ripartirà quindi da Pontedera in provincia di Pisa. L'Associazione Nazionale Città dei Presepi, nata nel 2020, sceglie infatti questa città per presentare le novità e le proposte presepiali per il Natale 2021 provenienti da tutta Italia. L'appuntamento è per sabato 20 novembre nell’Auditorium del Museo Piaggio a partire dalle ore 10.15 (su prenotazione) con la presentazione di tutte le novità legate ai presepi e a cui partecipano le delegazioni da tutta Italia in presenza o in collegamento.

Nel pomeriggio di sabato 20 novembre è previsto il flash mob di San Giuseppe con la benedizione a tutti coloro che si chiamano Giuseppe. L'attenzione sarà rivolta in particolare a un personaggio importante del presepe: San Giuseppe. A seguire e fino alle ore 19, si svolgerà nel corso il Corteo delle Natività giunto alla terza edizione, per numeri il più lungo d'Italia, a cui sono invitati a partecipare i presepi viventi ambientati in ogni epoca, i gruppi storici, le associazioni parrocchiali, i bambini e i grandi per annunciare l'imminente arrivo del Natale e testimoniarlo pubblicamente per le vie della cittadina.