Pontedera Kids: una giornata di giochi e divertimento per i più piccoli

Pontedera capitale dei bambini e dei ragazzi. Torna sabato 11 settembre, Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera. Nella cornice dell'ultimo sabato prima del grande rientro a scuola, la giornata sarà interamente all'insegna del gioco, dei colori e della creatività, con le attività di animazione dislocate già a partire dalle ore 10 della mattina e per l'intera giornata.

Partendo da piazza Belfiore, gonfiabili e saltarelli saranno ad accogliere i bambini più piccoli, mentre non sarà affatto improbabile imbattersi per le vie del centro negli intramontabili personaggi Disney Minnie e Topolino, intenti a regalare palloncini ai bimbi presenti.

Un tuffo nel vintage più solare, agreste e buffo che ci sia, ospiterà tutti coloro che si affacceranno in piazza Cavour, grazie ai giochi d'altri tempi a cura dell'associazione Nobiltà e Contado.

In piazza Curtatone grandi e piccini resteranno a bocca aperta davanti alle esibizioni delle tradizionali e sempre suggestive storie dei burattini sapientemente narrate da Sara Goldoni.

In via I Maggio, pedonalizzata, il mercatino artigianale farà felici tutti coloro che non disdegnano oggetti, creazioni e curiosità a cura della Etruria Eventi.

In piazza Martiri della Libertà via libera alle attività ludiche dell'associazione Mantenimento diretto.

Tanti giochi e tanto divertimento anche in piazza della Concordia, con le animazioni della Uisp di Pontedera e i giochi da tavolo in legno messi a disposizione dell'Associazione GiochiAmo Giocamuseo APS. Colorati tatoo glitterati saranno offerti dal negozio Kids 163 di Corso Matteotti 163.