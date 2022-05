Pontedera torna ad essere la città dei bambini e dei ragazzi con Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto alla IVª edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il contributo del Comune di Pontedera e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa. Sponsor dell'iniziativa: Giusti Auto, Generali Assicurazione – Agenzia di Pontedera, VP Partners.

Sabato 7 maggio per l'intera giornata non mancheranno le sorprese per le vie del centro: una vera invasione di attività e colori tra giochi di abilità e gonfiabili, mascotte dei cartoni e il teatrino, maghi e favole, truccabimbi e fumetti. Un grazioso mercatino animerà le vie del centro, e alla fine ci sarà una sorpresa per tutti i bambini.

Via I Maggio sarà chiusa al traffico per ospitare i banchetti con oggetti, creazioni e curiosità dell'originale mercatino artigianale a cura di Etruria Eventi. In piazza Martiri della Libertà tanto divertimento con il mago e il trucca bimbi, mentre in piazza Duomo sarà possibile assistere a un'emozionante esibizione di scherma a cura della del circolo scherma Arno di Fornacette. Nella medesima piazza, lato duomo, è previsto lo stand e le attività di laboratorio e disegno della Misericordia di Pontedera.

Tanti giochi e tanto divertimento anche in piazza della Concordia con le animazioni, i giochi da tavolo in legno e i mattoncini delle costruzioni, per scatenare la creatività di bambini e ragazzi. In piazza Curtatone l'eccezionale spettacolo di burattini, pronto a far meravigliare grandi e piccoli con storie avvincenti e originali.

Nella storica Galleria Il Germoglio, via Guerrazzi, all'interno della mostra dedicata ai manga, l'Accademia Europea di Manga, dalle 17 alle 20 mette a disposizione alcuni docenti per illustrare come si crea un fumetto. Fumetti, letture e giochi da tavolo sono previsti anche all'interno del giardino Bella di Mai a cura del negozio Non Solo Fumetto di via Verdi.

La libreria B.Buk in via Del Teatro, in occasione di Pontedera Kids venderà libri per bambini e per ragazzi al 50% di sconto. Glitter e tatoo per tutti i bambini e uno sconto del 10% sugli acquisti per il negozio Kidz163 di Corso Matteotti. A tutti i bambini che parteciperanno a Pontedera Kids sarà consegnato un simpatico gadget in omaggio.