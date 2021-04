Prende il via la terza edizione del Pontedera Music Festival 2021 con un fine settimana che vede protagonista Maurizio Baglini, uno dei pianisti attualmente più quotati a livello internazionale, noto al grande pubblico per il talento, la versatilità e per la curiosità nella sperimentazione costante di nuove forme di comunicazione musicale. Un doppio appuntamento, quello di sabato 10 e domenica 11 aprile, che lo vedrà impegnato prima come solista e poi in duo con la violoncellista Silvia Chiesa.

'Ecosistema e società' è l'originale titolo del primo appuntamento di sabato alle ore 18, con l'esecuzione della celebre trascrizione lisztiana per pianoforte solo della Sinfonia n. 6 op. 68 di L.V. Beethoven e dell'affascinante e caleidoscopico Carnaval op. 9 di R. Schumann. Un programma incentrato sulle capacità rappresentative che possiede la musica, da sempre sfruttate dai più grandi compositori per dare vita a veri e propri quadri musicali dove si raffigura sia la natura esteriore, come il canto degli uccelli, lo scorrere dei fiumi, le sensazioni di pace e tranquillità ispirate dalla campagna, così come il tormento dei temporali, sia le varie sfaccettature della natura umana, mai univoca, alla quale il Carnaval di Schumann dà vita attraverso il contrasto tra l'animo sognatore di Eusebio e quello ardente, appassionato, di Florestano. Una rappresentazione che andrà oltre il confine dell'esecuzione musicale, entrando in comunicazione, in dialogo costante con i contributi video creati e messi in onda durante il concerto da Giuseppe Andrea L'Abbate, con il quale il Baglini ha già all'attivo numerosi progetti multimediali.

La domenica 11 aprile, alle ore 19, il concerto del duo Baglini-Chiesa si concentrerà sul Violoncello visto dai grandi pianisti, un originale programma costruito su composizioni originali per violoncello e pianoforte create da quattro fra i più grandi virtuosi ed interpreti del pianoforte: Ferruccio Busoni, Franz Liszt, Frederik Chopin e Sergei Rachmaninov.

Entrambi i concerti saranno trasmessi in streaming, in diretta, dall'auditorium del Museo Piaggio e saranno fruibili dai canali Youtube - nonché sui rispettivi social - del Museo Piaggio e dell'Accademia Musicale Pontedera, organizzatori del Pontedera Music Festival 2021 tornare in contatto in collaborazione con l'etichetta Fonè, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Banca Popolare di Lajatico e Vival Banca, con il patrocinio del Comune di Pontedera.

