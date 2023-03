Pontedera Music Festival, concerto jazz 'An evening with Roberto Gatto quartet'

Domenica 12 marzo, alle 17.30 all'Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto jazz in occasione della produzione discografica fonè records dal titolo 'An evening with Roberto Gatto quartet' (Alessandro Lanzoni, pianoforte; Matteo Bortone, tromba; Alessandro Presti, tromba; Roberto Gatto, batteria). Roberto Gatto è uno dei pochi musicisti italiani che non ha bisogno di molte presentazioni: “batterista” di jazz per antonomasia, con un trascorso che lo ha visto ambasciatore del jazz italiano nel mondo sin dai suoi esordi. Vincitore anche quest'anno come miglior batterista italiano sul mensile Jazz it.

Con questo nuovo progetto, straordinariamente maturo ed espressivo, Roberto Gatto ritorna alla dimensione prettamente acustica grazie all’ ausilio di tre compagni di palco che rappresentano una parte del meglio del panorama jazzistico italiano attuale: Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bortone e Alessandro Presti alla tromba. Il disco propone un percorso variegato attraverso le cadenze di varie culture, ritmi e atmosfere, con un repertorio composto da brani originali e non. Grande lirismo ed impatto melodico che si aggiunge ad uno swing travolgente ed un linguaggio improvvisativo modernissimo.

Il gruppo ha appena vinto il referendum della rivista Jazz it come miglior formazione del 2016 e si è classificato al secondo posto come miglior gruppo italiano sempre nella stessa rivista nel 2019.

Info

Prenotazione obbligatoria

Pontedera Music Festival: info@pontederamusicfestival. com, 329 4457 074

Museo Piaggio: museo@museopiaggio.it