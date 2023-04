Pontedera Music Festival, Iacopo Crudeli in "Escodamè in vespa"

Venerdì 14 aprile, alle 21 all'Auditorium Museo Piaggio, appuntamento con il recital "Escodamè in Vespa", in viaggio musicale nella storia del Belpaese a ritmo di Vespa, scritto e interpretato da Iacopo Crudeli. Lo spettacolo ripercorre la storia e le trasformazioni sociali come sfondo alla mitica due ruote, simbolo dell'Italia nel mondo, attraverso le più belle canzoni italiane. Una narrazione ritmata a tempo di swing e di grandi successi, con l'ausilio di numerosi richiami iconografici e di qualche sorpresa scenica che scoprirete solo partecipando.

Iacopo Crudeli, voce e anima creativa del progetto artistico Escodamè, è un performer a tuttotondo che canta, conduce, recita e si muove in scena ispirandosi allo stile elegante degli anchorman del passato. Grazie al sodalizio artistico con il grande clarinettista jazz Nico Gori, che lo ha voluto come presentatore e cantante della sua orchestra, Nico Gori Swing 10tet, in questi anni ha avuto l'opportunità di calcare, tra gli altri, i prestigiosi palchi di Umbria Jazz, Jazz Mi e Teatro di Cremona e di condividere la scena e alcuni lavori discografici con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Stefano Bollani e Drusilla Foer.

Info

Ingresso gratuito con oblazione volontaria. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni: Pontedera Music Festival info@pontederamusicfestival. com , 329 4457 074 - Museo Piaggio museo@museopiaggio.it