Pontedera Music Festival, all'Auditorium del Museo Piaggio il concerto 'Dall'opera al tango'

Sabato 6 maggio, alle 21 all'Auditorium del Museo Piaggio, si terrà il concerto 'Dall'opera al tango: passione, seduzione, mistero'. Le più grandi melodie immortali narrano di grandi amori e passioni, in un viaggio trasversale che parte dalla musica antica fino all'espressione della musica pop, ma mai come nei generi del Tango e nell'opera lirica la musica ha saputo esprimere sensualità, passione e dramma. Il concerto Dall'Opera al Tango è un viaggio musicale che unisce le emozioni più profonde dell'animo umano espresse in due forme musicali lontane ma estremamente unite nella passionalità dell'esecuzione. Il pianoforte del M° Scilla Lenzi e la fisarmonica del M° Massimo Signorini accompagneranno le splendide voci di Josephina Louise Hoogstad, soprano, e Giacomo Medici, baritono, creando un'atmosfera emozionale ed emozionante.

Josephina Hoogstad, soprano

Giacomo Medici, baritono

Scilla Lenzi, pianoforte

Massimo Signorini, fisarmonica

Direzione artistica: Laura Brioli

Musiche di A. Piazzolla, C. Gardel, W. A. Mozart, G. Puccini, U. Giordano

Info

Ingresso gratuito con oblazione volontaria. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni: Pontedera Music Festival info@pontederamusicfestival. com , 329 4457 074 - Museo Piaggio museo@museopiaggio.it