Pontedera Music Festival, Giacomo Bretzel e Stefan Patry presentano 'Poetry in motion'

Venerdì 3 febbraio, alle 21 all'Auditorium del Museo Piaggio, nuovo appuntamento con il Pontedera Music Festival 2023. Il fotografo Giacomo Bretzel e Stazione Arte Contemporary presentano 'Poetry in motion' , il film sul mito della Mille Miglia scritto e diretto da Giacomo Bretzel, girato interamente con la mitica super 8. Verrà proposto per la prima volta con una esecuzione dal vivo della colonna sonora scritta e interpretata da Stefan Patry il Maestro dell'organo Hammond. Accompagnato alla batteria da Daniele Picchi e alla chitarra da Mattia Donati, jazzisti di chiara fama, si esibirà inoltre in una coinvolgente jam session.

Stefan Patry

Uno dei più grandi interpreti dell'organo Hammond, da decenni sui palchi dei principali festival internazionali. Artista appassionato e visionario, unisce nella sua musica tradizione e contaminazione. Oltre 15 album, una carriera tra Francia, Stati Uniti, Africa ed Armenia. Ha creato l'associazione "Tribute to Hammond" che riunisce gli appassionati di questo mitico strumento .

Giacomo Bretzel

Nato a Milano, un po' toscano, un po' veneziano, sicuramente adottato da Parigi dove ha vissuto quasi sempre, Giacomo Bretzel è arrivato alla fotografia dopo aver frequentato sin da ragazzo il mondo della pittura, della grafica e dell'immagine. «La fotografia è la sublimazione di un istante come una musica che sfiora le corde dell'anima». La fotografia era già una presenza nel suo universo famigliare attraverso gli album di immagini che suo padre scattava usando una Rolleiflex, "oggetto magico, poetico, simbolico".

È in Sicilia, da ragazzo, mentre partecipa con gli zii paleontologi a degli scavi archeologici, che Giacomo realizza i suoi primi scatti: ritratti di pescatori, operai, studenti, gente… A seguire, i primi reportage, il mondo della moda, dove si fa le ossa con i grandi fotografi internazionali tra New York, Los Angeles, Londra e Parigi. Una volta intrapresa la sua strada da professionista, pubblica con le maggiori testate internazionali, Vogue Paris, Vanity Fair US, Condé Nast Traveller UK, AD Germania, Madame Figaro, Telegraph, Financial Times, solo per citare le più note. Espone anche in spazi importanti come il Museo Santa Giulia a Brescia e il Museo della fotografia di Brescia e les Beaux Arts di Angoulême: È comunque a Parigi dove Bretzel incontra l'alta cucina degli chef stellati a cui seguono collaborazioni con Nobu, Alain Ducasse, Ferran Adrià, Alain Passard, libri con le grandi firme anglosassoni (come ad esempio il volume con il mago del wok Ken Hom e Rose Prince).

Appassionato di cinema abbraccia le nuove tecnologie digitali, ma è il mondo della fotografia in pellicola il suo universo di massima espansione creativa. Al Museo Piaggio ha esposto nel 2022, in occasione del passaggio della Mille Miglia a Pontedera la mostra L'immagine di un Mito. Vive tra Milano e Parigi e la Toscana, ama le moto le auto d'epoca e ha tre figli.

Info

Prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi cliccare sul link: https://bit.ly/3wxj6Dm.

Ingresso gratuito con oblazione volontaria