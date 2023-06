Pontedera Music Festival Summer Edition, concerto del Coro Rodolfo Del Corona

Primo appuntamento in cartellone del Pontedera Music Festival 2023 - Summer Edition quello di lunedì 3 luglio alle 21.30 all'Auditorium Museo Piaggio, con il concerto del Coro Rodolfo Del Corona "Dal Romanticismo al jazz. Le sorprendenti emozioni del cantar sacro". Un concerto molto accattivante che ha i suoi punti di forza nella proposizione di brani di grande impatto e di rara presenza nei cartelloni, ad unire mondi musicali diversi sotto il denominatore comune di un particolare organico vocale - strumentale.

Nella prima parte spicca lo Stabat Mater di J. G. Rheinberger, compositore tedesco del secondo Ottocento, che con la sua attenta lettura del testo offre una interessante e intensa visione del romanticismo corale. Nella seconda parte la Jazz Mass di Steve Dobrogosz è un caleidoscopio di atteggiamenti musicali, e integra in modo geniale la tradizione sacra occidentale - dal testo latino alla polifonia - con ritmi ed armonie d’oltreoceano cari a musical e jazz. Il tutto finalizzato ad un risultato musicale originale e coinvolgente.

A legare le due parti, il sorprendente "Salve Regina" - To the mother in Brazil - Di Lars Jansson, un brano dalla struttura modulare che sorprende con ritmi armonie e improvvisazioni in una forma aperta e mai scontata, mai uguale a se stessa. Il tutto con un organico particolarissimo, formato da pianoforte, archi e - per Jansson - qualche sorpresa, a far da contorno al Coro Rodolfo Del Corona diretto da Luca Stornello.