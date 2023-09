Pontedera Music Festival Summer Edition, concerto 'Chamber Music #3'

Decimo appuntamento in cartellone del Pontedera Music Festival 2023 - Summer Edition quello di mercoledì 6 settembre alle 21 all'Auditorium Museo Piaggio con il concerto 'Chamber Music #3 - Fossi / Ceccanti / Rosadini / Di Tonno. Organizzato da Amici della Musica di Livorno in collaborazione con Fondazione Piaggio, il concerto fa parte della XIII edizione del Livorno Music Festival - La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti.

PROGRAMMA

Robert Fuchs Sonata n.2 per violoncello e pianoforte

Gustav Mahler Quartettsatz in la minore per pianoforte e archi

Lowell Liebermann Sonata op.23 per flauto e pianoforte

Ludwig van Beethoven Trio n.6 in mi bemolle maggiore op.70 n.2 per pianoforte e archi

Quartetto Klimt, pianoforte e archi

Matteo Fossi, pianoforte

Duccio Ceccanti, violino

Edoardo Rosadini, viola

Jacopo di Tonno, violoncello

Talenti del LMF

Maria Chiara Belardi, flauto

Monica Righi, violoncello

Ivan Maliboshka, pianoforte

Benedetta Simeone, pianoforte

Trio Somnium

Simone De Bona, pianoforte

Silvia Capretta, violino

Info

I biglietti si possono acquistare il giorno stesso al Museo Piaggio dalle 20. La prenotazione per il concerto è consigliata. L'ingresso è unico fino ad esaurimento posti. Saranno disponibili posti a sedere non numerati. Per prenotare si può scrivere tutti i giorni dalle 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival @gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo. Per tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti, visitare il sito www.livornomusicfestival.com