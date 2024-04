Al Pontedera Music Festival il Trio Tharsos

Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione del Pontedera Music Festival con l'Associazione “Amici della Musica” di Firenze, fra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali italiane dedite alla musica da camera di rilievo internazionale. Grazie a questa importante sinergia il 1° maggio ospiteremo il Trio Tharsos, nato a Firenze nell’agosto 2021 come diretta evoluzione di un forte legame di amicizia tra tre giovani musicisti del Conservatorio “Cherubini”: Ludovico Mealli, Leonardo Ascione e Fabio Fornaciari, rispettivamente violino, violoncello e pianoforte del trio.



Dopo aver frequentato i corsi del festival “Sesto Rocchi” a San Polo d’Enza (RE) con i Maestri T. Mealli, C. Giovaninetti, A. Nannoni e M. Zigante, il Trio Tharsos si iscrive all’accademia internazionale “Avos Project” a Roma e frequenta masterclass con i Maestri Sitkovetsky, Dillon, Masi e Kovacevich. Fin da subito il Trio si esibisce nei più importanti festival musicali italiani quali: “Classiche Forme” a Lecce, “Villa Pennisi in musica” ad Acireale, “BrahmsFest” a Roma, “Garda Lake music festival” a Desenzano del Garda e “InNova Forma” a Firenze, e ha tenuto concerti a Palazzo Tolomei a Firenze, Teatro di Documenti di Roma e Villa di Donato a Napoli. Negli ultimi tempi il trio è stato protagonista della trasmissione radiofonica “La stanza della musica” presso l’emittente radiofonica nazionale RAI Radio3.



Il programma prevede l'esecuzione del Trio op. 120 di G. Faurè, opera della maturità del compositore, esempio di chiarezza ed eleganza di linguaggio, purezza e sobrietà della forma, dedicato a madame Maurice Rouvier, ed il Trio n. 2 op. 87 di J. Brahms, opera fra le prime testimonianze del cosiddetto "terzo stile" del compositore amburghese.