Pontedera Music Festival, all'Auditorium del Museo Piaggio concerto di Wakana Marlene Tanaka

Venerdì 19 maggio, alle 21 all'Auditorium Museo Piaggio, il Pontedera Music Festival 2023 proporrà un concerto realizzato in collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze. Si esibirà la pianista Wakana Marlene Tanaka, impegnata in un recital con musiche di Schubert, Rachmaninov, Berg, Beethoven.

Wakana Marlene Tanaka è nata a Evanston, Illinois, negli Stati Uniti, ed è cresciuta a Tokyo. Ha debuttato con un recital in Italia nel 2018, dove ha suonato anche con l'Orchestra di Padova e del Veneto al Teatro Olimpico di Vicenza e con la Circle Symphony Orchestra a Cittadella. Nel 2022 ha ottenuto importanti premi in tre concorsi in Italia: il primo premio all'11° "Premio Lamberto Brunelli" a Vicenza, il secondo premio al 10° Concorso Internazionale "Premio Annarosa Taddei" a Roma, il terzo premio al 26° Concorso Pianistico Internazionale "Premio Stefano Marizza" a Trieste. Ha ottenuto riconoscimenti anche al Concorso Pianistico Internazionale "Citta? di Spoleto", Concorso Nazionale "Citta? di Piove di Sacco", Concorso Internazionale "Citta? di Stresa", Piano Competition "Paderewski in Memoriam" in Polonia, WPTA Finland International Piano Competition, Design K Music Competition in Giappone.

Prenotazione obbligatoria. Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro.

Biglietto ridotto per: Soci Coop, soci Accademia, abbonati Amici della Musica di Firenze, dipendenti Piaggio e Comune di Pontedera.

Ingresso a pagamento a favore dell'associazione Amici della Musica di Firenze.