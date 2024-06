'Pontormo – Felicità turbate' di Mario Luzi a San Miniato

Giovedì 6 giugno 2024, alle ore 20.45 nella Terrazza di Palazzo Grifoni, a San Miniato (PI), si terrà la rappresentazione “Pontormo – Felicità turbate” di Mario Luzi. L'evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e ripropone a San Minato un concerto-spettacolo incentrato sulla figura del grande pittore manierista Jacopo da Pontormo Come Vasari ha tramandato ne “Le Vite”, per sfuggire alla peste diffusa a Firenze nel 1523, Pontormo si rifugiò alla Certosa del Galluzzo, dove vi rimase per circa quattro anni, accompagnato solo dal Bronzino che allora era un giovanissimo allievo.

Durante questo periodo affrescò alcune lunette del chiostro con cinque scene della Passione di Cristo. Lo spettacolo già realizzato – con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – a ottobre 2023 in occasione dei 500 anni della calamità presso la Certosa di Firenze , è prodotto della Compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con la Comunità di San Leolino della Certosa di Firenze, e riporta nuovamente alla luce – a quasi 30 anni dalla sua prima rappresentazione – Felicità turbate, il testo che Mario Luzi scrisse su richiesta di Federico Tiezzi sulla figura del Pontormo, che esordì al Maggio Musicale Fiorentino del 1995.

La rappresentazione, diretta da Federico Tiezzi, è concepita come un concerto per voci recitanti, canto e quartetto d’archi. Il quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Florentia accompagnerà l'evento con interludi musicali composti da Giacomo Manzoni (Casa Ricordi). In scena, con Sandro Lombardi, saranno presenti Debora Zuin, David Riondino, Annibale Pavone, Francesca Della Monica e Valentina Elia.



L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Ai fini organizzativi, è gradita la prenotazione effettuabile via mail all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546 790 o al mobile 371 359 0694.