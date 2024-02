Pop Legend Band in concerto al Mood Live Music Pub

Continua con successo il tour 2024 della Pop Legend Band che per questa terza data si esibirà il 2 marzo presso il celebre locale Mood Live Music Pub a S. Giovanni alla Vena (PI) facendovi ascoltare e ballare buona musica live con un repertorio dal titolo 'The Best Years' che spazia dai brani pop & dance più significativi degli anni '70 a quelli degli anni '80.



La band nasce dalla collaborazione pluriennale di qualificati musicisti che hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico ed è composta come segue:



Monica Fanucci, voce;

Lando Santerini, 1° tastiera e voce.

Sergio Cellesi, 2°tastiera e voce.

Sauro Lucatti, chitarra.

Ciro Chirchietti, basso.

Franco Bulleri, batteria.



Per info e prenotazioni: tel. 351 709 7244



Gallery



Solo ingresso con consumazione: € 10.