Pop up garden - Spettacolo interattivo per bambini

Volete scoprire un giardino POP UP in teatro?

Uno spettacolo coinvolgente tra musica, colori, video, danza... che farà sognare i vostri bambini...

Domenica 20 febbraio alle 17.00 la compagnia teatrale TPO, in collaborazione con il Théâtre National de Chaillot di Parigi vi trasporterà nel magico mondo di Pop Up insieme a Stefano Questorio, Valentina Consoli che danzeranno per voi.

Pop Up Garden è uno spettacolo dedicato a Gilles Clement (botanico, poeta e giardiniere) e a quei piccoli eroi che dal nulla creano giardini nei luoghi più impensati.



È un invito all’osservazione delle piante, al loro modo di danzare mosse dal vento, al loro essere al tempo stesso generose e capricciose.



Nel nostro giardino all’inizio non c’è nulla, soltanto il Signor Bu.

Bu ama gli spazi vuoti e abbandonati come i cortili delle vecchie fabbriche, li ripulisce ben bene e poi... POP!

Succede che arriva una lucertola e chiede: “perché non metti dell’edera al posto dell’asfalto? Ecco che Bu dal nulla crea piccole aiuole, aggiunge un po’ di terra e subito il cortile si trasforma.

Bu danza con le piante, gioca a fare il giardiniere, si sente acqua, terra, foglia e poi... POP!

All’improvviso entra in scena lei, Milady, una ballerina, agile, leggera come un filo d’erba, accende il suo cuore e fugge via tra le nuvole ma poi POP!... nel giardino non si resta mai soli: altri personaggi appaiono, estrosi o misteriosi.



Il giardino ormai è un microcosmo indipendente, vive libero, in movimento. POP!



Nel lavoro della compagnia TPO il protagonista è lo spazio scenico, le immagini, i suoni, il design. Grazie all’uso di sensori e tecnologie digitali ogni spettacolo si trasforma in un ambiente interattivo dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco.

Danzatori, performer o il pubblico stesso interagiscono insieme esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura.

Tecnica utilizzata: Teatro danza, multimedialità

Età consigliata dai 4 anni



durata 60’

sala piccola



biglietti da 5 a 7,50€ + dp



Prevendita circuito Ticketone e on line

Biglietteria in teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche dalle 17 alle 19

La domenica la biglietteria apre alle 16.00



Gallery



biglietteria@lacittadelteatro.it