Porte aperte da Giustiauto con la nuova Jeep Avenger ibrida

Sabato 13 e domenica 14 aprile sarà tempo di porte aperte da GIUSTIAUTO, concessionaria ufficiale Jeep per Pisa e provincia, con la nuova JEEP AVENGER E-HYBRID pronta ad essere messa alla prova su strada. Infatti, dopo la versione benzina e quella elettrica, su Jeep Avenger debutta anche il nuovo motore mild hybrid da 100 CV: solo automatica, ha passaggi di marcia vellutati e guadagna la guida semiautonoma.

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid, riconoscibile dal logo 'e' verde sul portellone, costa 1.700 euro in più rispetto alla omologa versione benzina ed offre non solo il cambio automatico di serie ma anche un motore elettrico da 29 CV, integrato nel cambio stesso, che 'aiuta' il tre cilindri in ripresa e permette di fare manovra e di muovere l’auto (fino a 30 km/h) a emissioni zero. La batteria, da 0,9 kWh, è posta sotto il sedile di guida per non ingombrare il bagagliaio (discreto per un’auto lunga appena 408 cm) ed è spostata verso l’anteriore, per non intralciare i piedi di chi siede sul divano.

Il weekend del 13 e 14 aprile sarà l’occasione per poter visitare e scoprire a Pisa la nuova CASA JEEP GIUSTIAUTO, uno spazio completamente riprogettato e rinnovo all’insegna della nuova Corporate Identity che STELLANTIS ha definito per far vivere ai clienti una esperienza d’acquisto perfettamente in linea con gli stilemi dell’iconico Brand Jeep che incarna da più di 80 anni i valori di libertà, avventura, autenticità e passione.

GIUSTIAUTO, infatti, è la prima concessionaria in Toscana ad aver già realizzato la completa ristrutturazione degli Show Room per i Brand FIAT, JEEP, LANCIA ed ALFA ROMEO, adeguandoli per rendere il viaggio di ciascun cliente verso una mobilità più emozionante, avvincente e sostenibile.