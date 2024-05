Porte aperte da Giustiauto per la nuova 600 Hybrid

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 18/05/2024 al 19/05/2024 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La nuova 600 Hybrid è da Giustiauto. La concessionaria Fiat di Pisa e provincia è aperta sabato 18 e domenica 19 maggio pomeriggio a Cascina e a Pisa Ospedaletto per far scoprire nuova 600 con motore ibrido.

La nuova 600 Hybrid si posiziona nel cuore del segmento b, con motore con tecnologia ibrida che assicura un’esperienza di guida estremamente fluida e consente ai clienti di vivere la mobilità elettrica non solo quando si viaggia in città, ma anche su strade urbane ed extraurbane, senza bisogno di ricaricare alla spina la vettura.

I vantaggi di questa tecnologia sono minori emissioni e pi riùspetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più confort e fluidità, grazie al cambio automatico a doppia frizione di serie su tutta la gamma 600.

Oltre alla nuova tecnologia ibrida, nuova 600 si distingue nel segmento anche per le generose dimensioni 4,17 metri di lunghezza, 385 litri di capacità di bagagliaio. Ulteriore novità Fiat 600 è la prima compatta ad offrire la cromoterapia: i clienti possono selezionare fino 8 colori diversi per la luce ambientale e per l’ambiente radio, quindi fino a 64 abbinamenti diversi selezionabili dal display.

Da Giustiauto sabato 18 e domenica 19 sarà weekend del motore ibrido e sarà possibile testare i vantaggi di questo nuovo motore e scoprire la promo di Fiat 600 a partire da 99 euro al mese in caso di permuta. Consigliato prenotare il test drive compilando il form sul sito giustiauto.com https://bit.ly/3uywkpo oppure chiamando il numero diretto 050 8064905.