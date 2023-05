Pots+Tools, pittura e ceramica di Jacopo Sbolci

Venerdi 12 Maggio ore 19.00 al Concept River, Vernissage Mostra POTS+TOOLS di Jacopo Sbolci.

L'evento è organizzato dall'associazione, meglio conosciuta come Art Gallery (Concept River) situata a Pisa, Lungarno Mediceo al n. 9, che ha come obiettivo quello di promuovere la bellezza dell’arte e della creatività, in collaborazione con MOGHIL’AB.



POTS+TOOLS è un progetto di Jacopo Sbolci che unisce la produzione di ceramiche e terrecotte a quella pittorico/grafica.

Per comprendere il senso di questo lavoro si deve partire dal bisogno primario che lo ha generato che, per dirlo con le parole di Eugenia Querci, è stato quello di “uscire dal mondo organizzato, iperconnesso, di rallentare il passo, concentrare lo sguardo, accogliere l’imperfezione. Spostare il punto d’osservazione, la zona di sensibilità, dall’esteriore all’interiore, cercando l’essenzialità del linguaggio, dei materiali, dei mezzi espressivi come esito di un processo naturale e necessario. Un’evoluzione personale, quella di jacopo Sbolci, basata sull’accettazione della transitorietà del mondo sensibile e dei processi che lo governano e su una continua ricerca del senso profondo delle cose come forma di disciplina spirituale.

Il contatto con la natura appartata e meditativa della Garfagnana ha contribuito a indicargli la via nel lento processo di appropriazione della propria autenticità, vitale e creativa. Fonte di apprendimento e serbatoio di intuizioni formali, attraverso la natura Jacopo Sbolci ha stabilito un

nuovo equilibrio, impostato sull’eliminazione del non necessario, che ha trovato nella ceramica e nell'argilla autoprodotta un ideale mezzo di espressione.

Nella recente serie di ceramiche e terrecotte Pots, i pezzi si trasformano in oggetti dal sapore arcaico, rituali, propiziatori. Evocazioni del mondo naturale ma anche visioni spaziali, superfici trafitte in cui equilibrio razionale e organico si fondono.

Il gruppo di serigrafie Tools, nasce dalla stessa linea concettuale: la naturale allusività dell’oggetto trovato (rami, semi, sassi, ecc..) guida la mente e la mano verso un gioco dei significati e il mistero della forma. Questi utensili visivi, densi di richiami archetipici, portano in vita sensazioni, pensieri, associazioni, in cui la superficie dorata è una chiave d’accesso per l’invisibile e il non detto. Come delle porte sospese tra il mondo sensibile e l’invisibile, allo stesso tempo rigorose e asciutte sotto il profilo formale, richiamano il senso del magico nascosto nel quotidiano.”



Da “NATURA ED ESSENZA” di Eugenia Querci

Jacopo Sbolci, ha avviato un percorso artistico e personale di ritorno all'essenza, in cui la ceramica, ispirata alle forme naturali, svolge un ruolo primario. Dipinge e modella le sue ceramiche tra Pisa e Villetta San Romano, dove cuoce i suoi pezzi.



La mostra sarà visitabile fino a giovedì 18 in orario 10:00 12:30 16:00 21:00